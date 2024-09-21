Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста рулевого испанской «Гранады». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Специалиста уволили из-за неудачного выступления команды на старте нового сезона. «Гранада» в последнем поединке на домашнем стадионе расписала ничью с «Малагой» со счетом 2:2. Таким образом, клуб продлил безвыигрышную серию до четырех игр.

После шести туров Сегунды «Гранада» набрала шесть баллов и располагается на 12-м месте в турнирной таблице.

Напомним, что Абаскаль занимал пост рулевого «Спартака» с июня 2022 по апрель 2024 года.