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Испания. Сегунда

Испанский клуб уволил экс-тренера «Спартака» Абаскаля официально

21 Сентября 2024 • 07:18 Комментировать (1)

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста рулевого испанской «Гранады». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Специалиста уволили из-за неудачного выступления команды на старте нового сезона. «Гранада» в последнем поединке на домашнем стадионе расписала ничью с «Малагой» со счетом 2:2. Таким образом, клуб продлил безвыигрышную серию до четырех игр.

После шести туров Сегунды «Гранада» набрала шесть баллов и располагается на 12-м месте в турнирной таблице.

Напомним, что Абаскаль занимал пост рулевого «Спартака» с июня 2022 по апрель 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1) Все комментарии
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Kirolnic
21 Сентября 2024 в 07:24
Абаскакакался
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