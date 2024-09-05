Мостовой: «Не советую следить за карьерой Абаскаля»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о бывшем рулевом «Спартака» Гильермо Абаскале. В настоящий момент испанский специалист возглавляет «Гранаду», выступающую во втором по рангу футбольном дивизионе Испании.

«Я вообще не слежу за тренерской карьерой Абаскаля и вам не советую. Что там интересного-то? Нефутбольный человек пытается что-то сделать в футболе, рано или поздно провалится», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Как известно, Гильермо Абаскаль был уволен из «Спартака» в апреле по причине неудовлетворительных результатов. Сейчас московскую команду возглавляет серб Деян Станкович.