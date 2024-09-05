Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Испания. Сегунда

Мостовой: «Не советую следить за карьерой Абаскаля»

05 Сентября 2024 • 15:57 Комментировать

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о бывшем рулевом «Спартака» Гильермо Абаскале. В настоящий момент испанский специалист возглавляет «Гранаду», выступающую во втором по рангу футбольном дивизионе Испании.

«Я вообще не слежу за тренерской карьерой Абаскаля и вам не советую. Что там интересного-то? Нефутбольный человек пытается что-то сделать в футболе, рано или поздно провалится», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Как известно, Гильермо Абаскаль был уволен из «Спартака» в апреле по причине неудовлетворительных результатов. Сейчас московскую команду возглавляет серб Деян Станкович.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Гранада Александр Мостовой Гильермо Абаскаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева «Спартак» обратился к Черчесову Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Спартак» покупает нового нападающего «Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти Де Брёйне назвал лучшего форварда, с которым играл Мбаппе назвал основного пенальтиста «Реала» «Спартак» договорился с новым легионером Сборная Испании может потерять Ямаля Гюндоган эмоционально прокомментировал новость о переходе Осимхена в «Галатасарай»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» давит на сборные в своих интересах «Реал» повторно потерял очки на островах Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева
Спортивные новости
Медведев проиграл Синнеру в 1/4 финала US Open Гол Гусева не помог «Динамо» в матче КХЛ с «Куньлунем» «Авангард» выиграл у «Сибири» на старте сезона КХЛ Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Медведевым и Синнером Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Сентября
15:57 · Испания. Сегунда
Мостовой: «Не советую следить за карьерой Абаскаля»
02 Сентября
17:40 · Испания. Сегунда
Смородская считает Абаскаля жуликом
31 Августа
14:28 · Испания. Сегунда
Мостовой прокомментировал антирекорд Абаскаля в Испании
11:53 · Испания. Сегунда
Экс-тренер «Спартака» Абаскаль установил антирекорд в Испании
30 Августа
18:02 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил об уходе игрока официально
22 Августа
06:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» претендует на олимпийского чемпиона
16 Августа
23:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Беспредел был, когда Абаскаля в «Спартак» по объявлению взяли»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Не удивлён, что Абаскаль несёт такой бред»
21:44 · Испания. Сегунда
Абаскаль: «Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины»
16:43 · Испания. Сегунда
Абаскаль проиграл свой первый матч в качестве тренера «Гранады» 2
08 Августа
18:58 · Испания. Ла Лига
Тригерос покинул «Вильярреал» спустя 14 лет в клубе официально
13 Июля
22:04 · Испания. Сегунда
​«Малага» будет выступать в специальных артистичных туристических футболках
05:29 · Испания. Ла Лига
​Без Зиданов - спустя 23 года в «Реале» снова ни одного Зидана
06 Июля
14:07 · Испания. Сегунда
Зидана купил клуб второго дивизиона Испании официально
27 Июня
22:57 · Испания. Сегунда
39-летний Касорла решил продолжить карьеру – он продлил контракт со своим клубом
16:26 · Испания. Сегунда
Мостовой: Абаскаль попал в «Гранаду» благодаря моей рекламе
22 Июня
18:14 · Испания. Сегунда
«Абаскаль покажет в «Гранаде» сумасшедший сезон и возглавит «Барселону» — Канчельскис
19 Июня
22:53 · Испания. Сегунда
Рианчо - об Абаскале в «Гранаде»: «Второй дивизион Испании очень сложный»
20:54 · Испания. Сегунда
Камоцци: «Не думаю, что Абаскаль добьётся успеха в «Гранаде»
20:31 · Испания. Сегунда
Булыкин отреагировал на назначение Абаскаля главным тренером «Гранады»
18:43 · Испания. Сегунда
Абаскаль — новый главный тренер «Гранады» официально
12:35 · Испания. Сегунда
Экс-тренер «Спартака» Абаскаль договорился с испанским клубом
15 Июня
16:34 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл нового конкурента для Куртуа слухи
05 Июня
19:44 · Россия. Премьер-лига
Радимов отреагировал на предстоящее назначение Абаскаля в «Гранаду» 1
19:32 · Испания. Сегунда
Абаскаль возглавил «Гранаду» — источник слухи
Все новости
Рекомендуем