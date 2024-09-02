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Испания. Сегунда

Смородская считает Абаскаля жуликом

02 Сентября 2024 • 17:40 Комментировать
Гранада
...
Депортиво
07.09 17:15

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделился мнением о перспективах Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Гранады».

Стоит сказать, что под руководством Абаскаля команда потерпела два домашних поражения на старте нового сезона испанской Сегунды.

«Никого времени «Гранаде» не надо давать Абаскалю. Он жулик от футбола. Жулик, а не тренер. Уверена, что в «Гранаде» у него ничего не получится», — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

После трех туров «Гранада» занимает 16-е место в турнирной таблице второго по силе испанского дивизиона, имея в копилке три очка.

В следующем туре «Гранада» примет «Депортиво». Встреча состоится 7 сентября, начало — в 17:15 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Ольга Смородская Гильермо Абаскаль ещё теги

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