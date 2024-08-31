Мостовой прокомментировал антирекорд Абаскаля в Испании

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль стал автором антирекорда в «Гранаде». Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Александр Мостовой. По словам экс-игрока «Сельты», он не следит за карьерой Абаскаля.

«Не слежу за людьми, которые в футболе по объявлению. У многих бывает так, у кого-то получается или не получается. «Гранада», кстати, неплохая команда, ещё поднимутся. Все равно, будет это с Абаскалем или без него», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что из «Спартака» Гильермо Абаскаль был уволен в апреле по причине неудовлетворительных результатов команды. В настоящий момент рулевым «красно-белых» является сербский специалист Деян Станкович.