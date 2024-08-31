Экс-тренер «Спартака» Абаскаль установил антирекорд в Испании

«Гранада», которую тренирует экс-наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль, установила клубный антирекорд на старте нового розыгрыша Сегунды.

Команда потерпела два поражения в стартовых двух домашних матчах во втором дивизионе. Подобное произошло с клубом впервые в истории. В общей сложности «Гранада» провела в Сегунде 35 сезонов.

После трех туров подопечные Абаскаля набрали три балла и располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице.

Напомним, что 35-летний испанский специалист занимал пост главного тренера «Спартака» с 2022 по 2024 год.