Абаскаль: «Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины»

«Гранада» накануне проиграла первый матч Сегунды под руководством Гильермо Абаскаля, ранее тренировавшего «Спартак». После поражения от «Альбасете» Абаскаль отметился необычной фразой на пресс-конференции.

«Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины. Мы должны осознавать, что есть вещи, которые мы должны контролировать. Гол после аута – это недостаток концентрации. Мы должны лучше делать то, что можем контролировать», - сказал Абаскаль журналистам.

Напомним, что из «Спартака» Гильермо Абаскаль был уволен в апреле по причине неудовлетворительных результатов.