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Испания. Сегунда

Абаскаль: «Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины»

16 Августа 2024 • 21:44 Комментировать
Гранада
1:2
Альбасете

«Гранада» накануне проиграла первый матч Сегунды под руководством Гильермо Абаскаля, ранее тренировавшего «Спартак». После поражения от «Альбасете» Абаскаль отметился необычной фразой на пресс-конференции.

«Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины. Мы должны осознавать, что есть вещи, которые мы должны контролировать. Гол после аута – это недостаток концентрации. Мы должны лучше делать то, что можем контролировать», - сказал Абаскаль журналистам.

Напомним, что из «Спартака» Гильермо Абаскаль был уволен в апреле по причине неудовлетворительных результатов.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Гильермо Абаскаль

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