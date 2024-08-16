Абаскаль проиграл свой первый матч в качестве тренера «Гранады»

Бывший главный «Спартака» Гильермо Абаскаль, ныне возглавляющий «Гранаду», проиграл свой дебютный матч в Испании.

В первом туре нового сезона испанской Сегунды «Гранада» принимала на своем поле «Альбасете». Игра завершилась поражением команды Абаскаля со счетом 1:2.

Напомним, 35-летний тренер был уволен из «Спартака» в апреле текущего года, но уже в июне он стал новым наставником «Гранады», которая в прошлом сезоне вылетела из Ла Лиги в Сегунду. Стоит сказать, что перед Абаскалем поставлена задача вернуть команду в элиту за один сезон.

В следующем туре «Гранада» сыграет в гостях с «Расингом» (24 августа).