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Испания. Сегунда

Абаскаль проиграл свой первый матч в качестве тренера «Гранады»

16 Августа 2024 • 16:43 Комментировать (1)
Гранада
1:2
Альбасете

Бывший главный «Спартака» Гильермо Абаскаль, ныне возглавляющий «Гранаду», проиграл свой дебютный матч в Испании.

В первом туре нового сезона испанской Сегунды «Гранада» принимала на своем поле «Альбасете». Игра завершилась поражением команды Абаскаля со счетом 1:2.

Напомним, 35-летний тренер был уволен из «Спартака» в апреле текущего года, но уже в июне он стал новым наставником «Гранады», которая в прошлом сезоне вылетела из Ла Лиги в Сегунду. Стоит сказать, что перед Абаскалем поставлена задача вернуть команду в элиту за один сезон.

В следующем туре «Гранада» сыграет в гостях с «Расингом» (24 августа).

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Гильермо Абаскаль

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Комментарии (1) Все комментарии
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Asour
16 Августа 2024 в 16:57
Бедная Гранада, боюсь она упадет еще ниже
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