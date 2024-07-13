​«Малага» будет выступать в специальных артистичных туристических футболках

Город Малага считается одним из самых красивых если не во всей Испании, то Андалусии точно. И тамошний футбольный клуб, вернувшийся в Сегунду, решил подчеркнуть туристические достоинства родного Пабло Пикассо. В наступающем езоне «Малага» сыграет в очень необычных футболках. Приглядитесь к голубым полосам на футболках - это не просо полосы, а стилизованные изображения главных красот города.

- Малаша - это искусство. Её улицы - это выставка произведений искусства вперемежку с современным урбанизмом. В этом городе родился гений Пабло Пикассо, этот город посещают бесчисленное количество артистов. Это город, который создаёт тенденции в искусстве уже несколько веков. Поэтому мы создали эту футболку, которая также является частью искусства, - высокопарно представила новую футболку пресс-служба клуба.