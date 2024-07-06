Голкипер Люка Зидан стал игроком «Гранады». Клуб второго по рангу испанского дивизиона объявил о подписании с 26-летним футболистом трудового соглашения сроком на три сезона – до середины 2027 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, за трансфер Зидана «Гранада» заплатит «Эйбару» 500 тысяч евро.

Люка Зидан – сын легендарного Зинедина Зидана. Голкипер является воспитанником академии мадридского «Реала». Всю свою профессиональную карьеру Люка проводит в Испании.

Стоит сказать, что «Гранада» вылетела во второй по рангу дивизион по итогам прошлого сезона. Команда заняла последнее место в Ла Лиге.