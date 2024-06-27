39-летний Касорла решил продолжить карьеру – он продлил контракт со своим клубом

Полузащитник «Реал Овьедо» Санти Касорла поставил подпись под новым контрактом.

Хавбек мог покинуть родной для себя клуб, в который вернулся в прошлом году, однако принял решение остаться ещё как минимум на год. Как сообщила пресс-служба «Реал Овьедо», 39-летний ветеран заключил новый договор, рассчитанный до конца предстоящего сезона.

Санти Касорла провёл 24 матча в прошедшем розыгрыше второй по силе испанской лиги, записав себе в актив четыре результативные передачи. В декабре бывшей звезде «Вильярреала», лондонского «Арсенала» и сборной Испании исполнится 40 лет.

В минувшей кампании «Реал Овьедо» был близок к повышению в Ла Лигу, но уступил «Эспаньолу» в финале плей-офф.