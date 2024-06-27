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Испания. Сегунда

Мостовой: Абаскаль попал в «Гранаду» благодаря моей рекламе

27 Июня 2024 • 16:26 Комментировать

Экс-футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Гранады».

Напомним, с 2022 по 2024 год Абаскаль был наставником московского «Спартака».

«Зачем я его рекламирую? Да, кстати, я дал рекламу, и он подписал контракт с «Гранадой». Кстати, мне несколько дней назад звонили, и я говорил, что рад его назначению, он молодец», — цитирует Мостового Legalbet.

19 июня «Гранада» официально объявила о назначении 35-летнего Абаскаля новым главным тренером команды. Перед молодым специалистом поставлена задача по возвращению «Гранады» в Ла Лигу, из которой клуб вылетел по итогам минувшего сезона.

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Гранада Александр Мостовой Гильермо Абаскаль ещё теги
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