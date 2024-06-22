«Абаскаль покажет в «Гранаде» сумасшедший сезон и возглавит «Барселону» — Канчельскис

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах экс-наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Гранаде».

Канчельскис заявил, что все тренеры после ухода из «Спартака» добиваются успеха, поэтому у Абаскаля тоже может получиться, ведь он же смог привести «красно-белых» к бронзе.

«Сейчас в «Гранаде» покажет сумасшедший сезон и возглавит «Барсу» или «Севилью» (смеется)», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Напомним, ранее Абаскаль стал новым главным тренером «Гранады», которая ближайший сезон проведет в испанской Сегунде. Перед молодым специалистом поставлена задача по возвращению клуба в Ла Лигу за один сезон.