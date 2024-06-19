Рианчо - об Абаскале в «Гранаде»: «Второй дивизион Испании очень сложный»

Второй дивизион чемпионата Испании является очень сложным турниром, поэтому не факт, что экс-наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю удастся сходу вывести свой новый клуб - «Гранаду» в Ла Лигу, считает другой бывший тренер «красно-белых» - Рауль Рианчо.

«Сможет ли Абаскаль вернуть «Гранаду» в Ла Лигу? Второй дивизион Испании очень и очень сложный. Это будет очень важный вызов для него», - приводит слова специалиста Metaratings.

«Гранада» презентовала Абаскаля в качестве главного тренера сегодня, 19 июня, роликом из видеоигры.

Испанец был уволен из «Спартака» в апреле после поражения москвичей от «Сочи».