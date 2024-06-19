Камоцци: «Не думаю, что Абаскаль добьётся успеха в «Гранаде»

Франко Камоцци, который ранее был советником экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, дал свой комментарий о назначении Гильермо Абаскаля на пост рулевого «Гранады».

Напомним, экс-наставник «красно-белых» 19 июня возглавил «Гранаду», которая по итогам прошлого сезона вылетела из высшего испанского дивизиона.

- Я не удивлен, что Абаскаль возглавил «Гранаду». Он способен очень хорошо себя продать. При этом не думаю, что он добьется там успеха, - передаёт слова Камоцци «Матч ТВ».

Абаскаль покинул столичный клуб в апреле этого года, под его руководством «Спартак» финишировал на третьей строчке в сезоне 2022/23.