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Испания. Сегунда

Камоцци: «Не думаю, что Абаскаль добьётся успеха в «Гранаде»

19 Июня 2024 • 20:54 Комментировать

Франко Камоцци, который ранее был советником экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, дал свой комментарий о назначении Гильермо Абаскаля на пост рулевого «Гранады».

Напомним, экс-наставник «красно-белых» 19 июня возглавил «Гранаду», которая по итогам прошлого сезона вылетела из высшего испанского дивизиона.

- Я не удивлен, что Абаскаль возглавил «Гранаду». Он способен очень хорошо себя продать. При этом не думаю, что он добьется там успеха, - передаёт слова Камоцци «Матч ТВ».

Абаскаль покинул столичный клуб в апреле этого года, под его руководством «Спартак» финишировал на третьей строчке в сезоне 2022/23.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Франко Камоцци Гильермо Абаскаль ещё теги
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