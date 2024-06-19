Булыкин отреагировал на назначение Абаскаля главным тренером «Гранады»

Дмитрий Булыкин, экс-игрок столичного «Локомотива», высказался о назначении бывшего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля на должность главного тренера «Гранады».

- Абаскаль - испанец. Тем более, насколько я понимаю, «Гранада» будет играть в Сегунде. Ничего странного не вижу. Что он сделает с «Гранадой» мы посмотрим. Со «Спартаком» у него не всё получилось, - передаёт слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, Абаскаль возглавлял «красно-белых» с 2022 по апрель 2024 года, в отставку испанца отправили после поражения от «Сочи» в 24-м туре РПЛ. Всего московский коллектив под его руководством провёл 74 матча, одержал 36 побед и проиграл в 23 встречах, 15 игр завершились вничью.

«Гранада» в прошлом сезоне испанского чемпионата финишировала на последней строчке и вылетела в Сегунду.