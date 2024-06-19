Бывший наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил «Гранаду». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Стоит сказать, что 35-летний Абаскаль подписал трудовой договор с «Гранадой» еще в начале июня. Сообщалось, что перед тренером поставлена задача вернуть команду в Ла Лигу за один сезон. В этом случае контракт с Абаскалем, рассчитанный на год, будет продлен.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Гранада» заняла последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании и вылетела в Сегунду.

Предыдущим местом работы Абаскаля был московский «Спартак», из которого он был уволен в середине апреля.