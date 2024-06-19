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Испания. Сегунда

Экс-тренер «Спартака» Абаскаль договорился с испанским клубом

19 Июня 2024 • 12:35 Комментировать

Испанский специалист Гильермо Абаскаль, последним клубом которого был московский «Спартак», станет главным тренером «Гранады». Стороны сегодня, 19 июня, подпишут трудовое соглашение, сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Абаскаля с испанским клубом будет рассчитан на один год с возможностью пролонгации на сезон. Напомним, что Гильермо был уволен с поста наставника «Спартака» в середине апреля.

По итогам прошедшего сезона «Гранада» вылетела из Ла Лиги в Сегунду. Команда набрала всего 21 очко и финишировала на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Гильермо Абаскаль
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