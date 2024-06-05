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Испания. Сегунда

Абаскаль возглавил «Гранаду» — источник слухи

05 Июня 2024 • 19:32 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль стал новым наставником испанской «Гранады». Об этом сообщает Granada En Juego.

По информации источника, официальное объявление о назначении Абаскаля будет после 10 июня. Утверждается, что перед молодым амбициозным тренером поставлена задача по возвращению команды в Ла Лигу за один сезон.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Гранада» заняла последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании и отправилась в Сегунду.

Ранее Абаскаль работал в московском «Спартаке», из которого был уволен в середине апреля за неудовлетворительные результаты.

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