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Испания. Сегунда

Каземиро стал акционером испанского клуба

04 Июня 2024 • 17:28 Комментировать

Испанский клуб «Марбелья» объявил о том, что звёздный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро стал акционером клуба.

Отметим, что по итогам сезона 2023/2024 «Марбелья» оформила повышение в классе – команда поднялась из четвёртого по рангу футбольного дивизиона в третий.

«Вхождение Каземиро в состав совета директоров – это историческая возможность для клуба, желающего продолжить реализацию своей институциональной и спортивной стратегии в элитном футболе», - говорится в заявлении.

За «Манчестер Юнайтед» Каземиро выступает с лета 2022 года. В последнее время слухи связывают бразильского полузащитника с саудовским «Аль-Насром».

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Евро-Футбол.Ру,
Каземиро Марбелья
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