​Роналдо избавляется от «Крузейро» и «Вальядолида»

Легендарный «Зубастик» Роналдо продал свой клуб «Крузейро» компании BPW Sports, выручив на этом 109 миллионов евро (или 600 миллионов бразильских реалов). Таким образом, Роналдо заработал на клубе, ведь в своё время, в 2021 году, он купил его за 73 миллиона евро, а также вернул его в высшую лигу бразильского футбола.

Также Роналдо хочет продать и другое своё владение - испанский «Вальядолид». Он купил его в 2018 году, став владельцем 82 процентов акций. Сейчас клуб выступает в Сегунде, но ведёт борьбу за возвращение в высший свет испанского футбола. Бразилец подтвердил, что будет продавать «Вальядолид».