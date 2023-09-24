​Шимич оскандалился в новом клубе - ему взломали профиль и опубликовали оскорбления

Сага чешского защитника Стефана Шимича в «Эйбаре», к которому он присоединился буквально неделю тому назад, началась со скандала - его профиль в социальной сети то ли взломали, то ли умело сделали «дубликат», в результате чего от имени футболиста в Сеть была вывалена целая россыпь различных высказываний, сочтенных шокированными поклонниками «Эйбара» неподобающими.

Теперь они требуют от клуба расстаться с футболистом (но руководство не спешит сделать это в силу закрытого трансферного окна), а сам Шимич изо всех сил оправдывается. Ну а полиция Эйбара ищет кибер-хулиганов - пока что без особых успехов.