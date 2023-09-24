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Испания. Сегунда

​Шимич оскандалился в новом клубе - ему взломали профиль и опубликовали оскорбления

24 Сентября 2023 • 00:45 Комментировать
Картахена
1:2
Эйбар
окончен

Сага чешского защитника Стефана Шимича в «Эйбаре», к которому он присоединился буквально неделю тому назад, началась со скандала - его профиль в социальной сети то ли взломали, то ли умело сделали «дубликат», в результате чего от имени футболиста в Сеть была вывалена целая россыпь различных высказываний, сочтенных шокированными поклонниками «Эйбара» неподобающими.

Теперь они требуют от клуба расстаться с футболистом (но руководство не спешит сделать это в силу закрытого трансферного окна), а сам Шимич изо всех сил оправдывается. Ну а полиция Эйбара ищет кибер-хулиганов - пока что без особых успехов.


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Евро-Футбол.Ру,
Эйбар Стефан Шимич
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