Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Испания. Сегунда

​Бывший игрок «Милана» усилил испанский «Эйбар»

13 Сентября 2023 • 01:08 Комментировать
Эйбар
...
Расинг Ферроль
17.09 17:15

Стефан Шимич, бывший футболист итальянского «Милана», обрел новое пристанище - он договорился с испанским «Эйбаром» и будет выступать в его составе. Причем баски, публикуя новость о соглашении с чешским защитником, выложили фотографию именно в бытность его игроком «Милана» - даже несмотря на то, что провел он в его составе лишь один матч, а покинул клуб еще в 2019 году, до начала возрождения «россонери». Год назад перспективу приглашения Шимича рассматривал «Пари НН», но в результате нижегородцы отказались от этого замысла.

Шимич сыграл два матча в составе чешской сборной.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эйбар Стефан Шимич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭЙБАР РАСИНГ ФЕРРОЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
01:08 · Испания. Сегунда
​Бывший игрок «Милана» усилил испанский «Эйбар»
11 Сентября
09:30 · Испания. Сегунда
Касорла прокомментировал трансфер в «Овьедо»
04 Сентября
19:17 · Россия. Премьер-лига
Бальде прокомментировал переход в «Эспаньол»
02 Сентября
13:22 · Испания. Сегунда
Рианчо отреагировал на переход Бальде из «Спартака» в «Эспаньол»
01 Сентября
20:48 · Испания. Ла Лига
Асенхо расстался с «Вальядолидом» официально
19:22 · Россия. Премьер-лига
Агентство Кейта Бальде подтвердило переход игрока «Спартака» в «Эспаньол»
19:12 · Россия. Премьер-лига
«Эспаньол» заявил Кейта Бальде 1
16:37 · Россия. Премьер-лига
​Бальде близок к переходу из «Спартака» в испанский клуб
30 Августа
17:05 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» ещё может подписать Монтеса – готовится новое предложение
29 Августа
22:01 · Испания. Сегунда
Экс-игрок «Барселоны» Брайтвайт может продолжить карьеру во Франции
21:30 · Испания. Сегунда
Болельщики «Малаги» язвительно разыграли клуб, не сделавший ни одного приобретения
26 Августа
19:50 · Испания. Сегунда
​«Спортинг» подписывает защитника за 9+3 млн евро
25 Августа
21:17 · Испания. Сегунда
«Спортинг» близок к подписанию недавней трансферной цели «Барселоны» слухи
22 Августа
16:46 · Испания. Сегунда
​Прикол дня: Футболисты «Малаги» подписали для клуба туриста 1 видео
11:55 · Испания. Ла Лига
Деку уверен, что «Барселона» совершила ошибку, отказавшись от Фреснеды
Все новости
Рекомендуем