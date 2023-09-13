​Бывший игрок «Милана» усилил испанский «Эйбар»

Стефан Шимич, бывший футболист итальянского «Милана», обрел новое пристанище - он договорился с испанским «Эйбаром» и будет выступать в его составе. Причем баски, публикуя новость о соглашении с чешским защитником, выложили фотографию именно в бытность его игроком «Милана» - даже несмотря на то, что провел он в его составе лишь один матч, а покинул клуб еще в 2019 году, до начала возрождения «россонери». Год назад перспективу приглашения Шимича рассматривал «Пари НН», но в результате нижегородцы отказались от этого замысла.

Шимич сыграл два матча в составе чешской сборной.