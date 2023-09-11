Касорла прокомментировал трансфер в «Овьедо»

Опытный испанский полузащитник Санти Касорла прокомментировал трансфер в клуб «Овьедо», выступающий во втором дивизионе.

«Я перешел сюда не за деньгами. Мог бы вообще играть бесплатно, если бы мне разрешили. Однако по правилам лиги я обязан получать хотя бы минимальный оклад. «Овьедо» сделал неплохое предложение, однако я сразу отказался от денег. Пришел сюда за эмоциями. Это мой родной клуб, хочу помочь ему», - передает слова 38-летнего футболиста Football Espana.

Добавим, что до возвращения в Европу Касорла на протяжении трех сезонов защищал цвета катарского «Аль-Садда».