Рианчо отреагировал на переход Бальде из «Спартака» в «Эспаньол»

Испанский тренер Рауль Рианчо, поработавший в чемпионате России с казанским «Рубином» и московским «Спартаком», прокомментировал трансфер нападающего «красно-белых» Кейта Бальде в каталонский «Эспаньол», выступающий в Сегунде.

«В этом дивизионе уделено большое внимание тактике. Бальде придется столкнуться с этим вызовом. Важно, чтобы он был дисциплинированным. Посмотрим, как Кейта сможет адаптироваться», - передает слова тренера Metaratings.ru.

Бальде перешел в каталонский «Эспаньол» на правах аренды. Срок действия трудового соглашения между сторонами истечет в конце июня следующего года.

Ближайший матч новая команда Кейта сыграет против клуба «Аморебьета».