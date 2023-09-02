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Испания. Сегунда

Рианчо отреагировал на переход Бальде из «Спартака» в «Эспаньол»

02 Сентября 2023 • 13:22 Комментировать

Испанский тренер Рауль Рианчо, поработавший в чемпионате России с казанским «Рубином» и московским «Спартаком», прокомментировал трансфер нападающего «красно-белых» Кейта Бальде в каталонский «Эспаньол», выступающий в Сегунде.

«В этом дивизионе уделено большое внимание тактике. Бальде придется столкнуться с этим вызовом. Важно, чтобы он был дисциплинированным. Посмотрим, как Кейта сможет адаптироваться», - передает слова тренера Metaratings.ru.

Бальде перешел в каталонский «Эспаньол» на правах аренды. Срок действия трудового соглашения между сторонами истечет в конце июня следующего года.

Ближайший матч новая команда Кейта сыграет против клуба «Аморебьета».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эспаньол Кейта Бальде Рауль Рианчо
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