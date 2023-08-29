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Испания. Сегунда

Болельщики «Малаги» язвительно разыграли клуб, не сделавший ни одного приобретения

29 Августа 2023 • 21:30 Комментировать

Испанская «Малага» уже давно переживает не лучшие свои времена, вот и сейчас, уходящим летом, «анчоусы» не сделали ни одного приобретения. Болельщики клуба разочарованы такой кадровой политикой - вернее, ее отсутствием.

И они решили продемонстрировать это в ироничной манере - явившись в аэропорт города, они сымпровизировали сценку встречи якобы прибывшего в «Малагу» футболиста - так, как это происходит в чуть более счастливых клубах, имеющих возможность приобретать футболистов.

Таким образом поклонники дали понять, что соскучились по прибытию известных футболистов в свой любимый клуб, выступающий в третьей по силе испанской лиге. 

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Евро-Футбол.Ру,
Малага
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