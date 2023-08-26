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Испания. Сегунда

​«Спортинг» подписывает защитника за 9+3 млн евро

26 Августа 2023 • 19:50 Комментировать

Правый защитник Иван Фреснеда переходит из «Вальядолида» в «Спортинг». Как сообщает Relevo, лиссабонские «львы» заплатят за 18-летнего футболиста 9 миллионов евро. Ещё 3 миллиона евро будут заложены в сделку как бонусы. Кроме того, в соглашении будет прописан пункт, согласно которому «Вальядолид» получит 10% от суммы следующего трансфера Фреснеды.

Отметим, что Иван Фреснеда провёл 13 матчей за сборную Испании в возрастной категории до 19 лет. В этих играх защитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Ранее слухи связывали Фреснеду с «Барселоной» и «Реалом».

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Вальядолид Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Иван Фреснеда
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