​«Спортинг» подписывает защитника за 9+3 млн евро

Правый защитник Иван Фреснеда переходит из «Вальядолида» в «Спортинг». Как сообщает Relevo, лиссабонские «львы» заплатят за 18-летнего футболиста 9 миллионов евро. Ещё 3 миллиона евро будут заложены в сделку как бонусы. Кроме того, в соглашении будет прописан пункт, согласно которому «Вальядолид» получит 10% от суммы следующего трансфера Фреснеды.

Отметим, что Иван Фреснеда провёл 13 матчей за сборную Испании в возрастной категории до 19 лет. В этих играх защитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Ранее слухи связывали Фреснеду с «Барселоной» и «Реалом».