Правый защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда в ближайшее время может оказаться в лиссабонском «Спортинге».

Интерес к 18-летнему футболисту проявляли многочисленные гранды, а «Барселона» считала игрока одной из главных опций на позицию справа в обороне. Недавно стало известно, что каталонский клуб выбыл из борьбы за латераля. По сведениям Sport, теперь Фреснеда находится в шаге от перехода в «Спортинг». Лиссабонцы заплатят за восходящую звезду порядка 10 млн евро без учёта бонусов. Контракт испанца будет рассчитан до 2028 года.

Иван Фреснеда провёл 26 матчей за «Вальядолид», не отметившись результативными действиями. Также в его активе 13 поединков за юношескую сборную Испании.