Не так давно «Малага» выступала в Лиге чемпионов. Теперь же этот клуб представляет лишь третий по рангу испанский футбольный дивизион. В летнее трансферное окно «Малага» не сделала серьёзных трансферов, что, похоже, и решили обыграть находчивые фанаты клуба.

В социальных сетях появилось видео, на котором болельщики «Малаги» встречают якобы статусного новичка команды. Им оказался случайный турист, который явно был растерян из-за сложившейся ситуации.

Турист азиатской внешности получил от фанатов «Малаги» футболку с 69 номером и именем Чан Кее Те. Его даже попросили поставить автограф на футболке.