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Испания. Сегунда

​Прикол дня: Футболисты «Малаги» подписали для клуба туриста видео

22 Августа 2023 • 16:46 Комментировать

Не так давно «Малага» выступала в Лиге чемпионов. Теперь же этот клуб представляет лишь третий по рангу испанский футбольный дивизион. В летнее трансферное окно «Малага» не сделала серьёзных трансферов, что, похоже, и решили обыграть находчивые фанаты клуба.

В социальных сетях появилось видео, на котором болельщики «Малаги» встречают якобы статусного новичка команды. Им оказался случайный турист, который явно был растерян из-за сложившейся ситуации.

Турист азиатской внешности получил от фанатов «Малаги» футболку с 69 номером и именем Чан Кее Те. Его даже попросили поставить автограф на футболке.


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Евро-Футбол.Ру,
Малага
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