Касорлу эффектно представили в «Овьедо», нарядив в одежды Гэндальфа

Санти Касорла вернулся в «Овьедо» - клуб своей молодости, в котором он играл на заре карьеры. И 38-летнего футболиста, звезду испанского футбола, встретили приличествующим образом, сняв целое театральное представление по мотивам известного фильма «Властелин Колец».

В нем Касорла предстал в костюме Гэндальфа, передвигающегося на конной повозке с флагами «Арсенала», «Вильярреала» (его бывших клубов), а также Испании (родной страны, вестимо).

Касорла подписал контракт с «Овьедо» сроком на один год, до лета 2024 года, причем практически бесплатно - он будет получать минимально допустимую по условиям зарплату для игрока Сегунды.