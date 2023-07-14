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Испания. Сегунда

Российский нападающий подписал контракт с испанским клубом официально

14 Июля 2023 • 11:31 Комментировать

26-летний российский форвард Николай Обольский продолжит карьеру в Испании. Новым местом работы нападающего стала «Ибица», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Как информирует пресс-служба пиренейского коллектива, трудовое соглашение россиянина с «Ибицей» рассчитано на один год с возможностью пролонгации на сезон.

В минувшем сезоне Обольский выступал за «Культураль Леонеса». Николай принял участие в 36 поединках, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и шесть результативных передач.

Добавим, что «Ибица» по итогам минувшего сезона лишилась места в Сегунде и будет выступать в третьем испанском дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
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