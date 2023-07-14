26-летний российский форвард Николай Обольский продолжит карьеру в Испании. Новым местом работы нападающего стала «Ибица», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Как информирует пресс-служба пиренейского коллектива, трудовое соглашение россиянина с «Ибицей» рассчитано на один год с возможностью пролонгации на сезон.

В минувшем сезоне Обольский выступал за «Культураль Леонеса». Николай принял участие в 36 поединках, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и шесть результативных передач.

Добавим, что «Ибица» по итогам минувшего сезона лишилась места в Сегунде и будет выступать в третьем испанском дивизионе.