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Испания. Сегунда

Оскандалившийся «договорняками» в 2017 году «Эльденсе» вернулся в испанскую Сегунду

11 Июля 2023 • 04:17 Комментировать

Шесть лет назад крупный скандал разыгрался в Испании вокруг клуба «Эльденсе» - выяснилось, что там регулярно сдавали матчи всей командой за вознаграждение. Квинтэссенцией этого процесса стало поражение со счетом 0:12 от второй команды «Барселоны» - именно после него появились должные вопросы.

Команду тогда здорово наказали, сослав в пятый по силе дивизион - вообще, «Эльденсе» тогда грозило банкротство, но каким-то чудом обошлось. Тренера арестовали, четверо игроков вообще угодили в тюрьму.

Но все изменилось - в 2021 году команда выиграла чемпиона пятой лиги, в прошлом году через плей-офф прошла в третью лигу, а сейчас, в 2023 году, вернулась в Сегунду. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эльденсе
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