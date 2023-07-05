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Испания. Сегунда

Россиянин Иосифов нашёл новый клуб в Испании

05 Июля 2023 • 14:09 Комментировать

22-летний российский полузащитник Никита Иосифов, который недавно покинул «Вильярреал», заключил трудовое соглашение с «Мирандесом». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

Иосифов перебрался в Испанию в 2021 году, подписав договор с «Вильярреалом». В прошедшем сезоне россиянин принял участие в 13 матчах за вторую команду «жёлтой субмарины», отметившись голом с пенальти. По окончании сезона стороны приняли решение о досрочном разрыве сотрудничества.

В активе Никиты две игры и одна результативная передача за молодежную сборную России.

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Мирандес Никита Иосифов трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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