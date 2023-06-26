«Реал Мадрид Кастилья» боролся за выход во второй дивизион чемпионата Испании. В соперниках по плей-офф за повышение в классе был клуб «Эльденсе». В Мадриде команды сыграли вничью 1:1, а в ответном матче младшая команда «бланкос» вела со счетом 2:0, но все же не удержала победу, и игра перешла в овертайм. Там стороны обменялись голами, но серии пенальти не было. Согласно регламенту, в таком случае победителем считается коллектив, который занял место выше по итогам регулярного чемпионата, сообщает «Плеймейкер». И им стал «Эльденсе», а не резервисты «Реала» под руководством легендарного Рауля Гонсалеса.
«Реал Мадрид Кастилья» остался без Сегунды из-за оригинального правила
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