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Испания. Сегунда

Испанский «Депортиво» рассыпается

18 Июня 2023 • 06:29 Комментировать

Испанский «Депортиво», некогда радовавший публику яркими, самобытными выступлениями, все сильнее и сильнее погружается на дно. Команда не смогла выйти в Сегунду, хотя была близка к этому, что спровоцировало очередную волну волнений в клубе.

Президент Антонио Коусейро сложил свои полномочия, но перед этим он уволил тренера Рубена де ла Барреру, который проработал в клубе лишь 29 дней... Временно его работу будет выполнять Давид Вилласусо, а вот кто будет заниматься работой президента клуба, пока что не совсем понятно - такую фигуру заменить сложнее.

Напомним, что в 2000 году «Депор» становился испанским чемпионом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Депортиво
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