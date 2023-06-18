Испанский «Депортиво» рассыпается

Испанский «Депортиво», некогда радовавший публику яркими, самобытными выступлениями, все сильнее и сильнее погружается на дно. Команда не смогла выйти в Сегунду, хотя была близка к этому, что спровоцировало очередную волну волнений в клубе.

Президент Антонио Коусейро сложил свои полномочия, но перед этим он уволил тренера Рубена де ла Барреру, который проработал в клубе лишь 29 дней... Временно его работу будет выполнять Давид Вилласусо, а вот кто будет заниматься работой президента клуба, пока что не совсем понятно - такую фигуру заменить сложнее.

Напомним, что в 2000 году «Депор» становился испанским чемпионом.