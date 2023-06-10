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Испания. Сегунда

«Алавес» и «Леванте» сразятся за оставшуюся путёвку в Примеру

10 Июня 2023 • 03:31 Комментировать
Алавес
2:0
Эйбар
окончен

Определились финалисты плей-офф в борьбе за единственное оставшееся в розыгрыше место в Примере. В финале этого мини-турнира сразятся «Леванте» и «Алавес» - хорошо знакомые публике «лифты», регулярно в последние годы кочующие вверх-вниз.

«Алавес» сумел справиться с «Эйбаром», сыграв 1:1 в первом матче, а в ответной игре «уничтожители бобов» забили землякам два безответных мяча. А вот «Леванте» неожиданно легко уничтожил «Альбасете» - 3:0 и 6:1. И стоило ли так стараться весь сезон, чтобы так проиграть?!

В воскресенье состоится первый матч на поле «Алавеса», а ответная игра назначена на следующую субботу, 17 июня, уже, разумеется, в Валенсии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Леванте
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