Пимьента: «Я ухожу с грустью, это была большая игра»

Наставник «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента прокомментировал поражение своей команды от «Гранады» (1:2), которое откатило её из зоны прямого выхода в Примеру в зону переходных игр.

«Когда ты проигрываешь такой значимый матч, нет поводов для радости. Мы сделали многое, но я ухожу с грустью. Это была большая игра, мы могли сделать важные вещи.

Сплочённость, которая была у нас в начале [сезона], нам не удалось сохранить, но команда по максимуму выкладывается на тренировках каждый день и делает это с большим энтузиазмом», - приводит слова Пимьенты официальный сайт «жёлто-синих».

Следующий матч островитяне проведут дома, их соперником станет «Леванте». Начало игры 22 апреля в 19:30.