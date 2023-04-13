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Испания. Сегунда

Пимьента: «Матч с «Гранадой» - это ни в коем случае не финал»

13 Апреля 2023 • 21:47 Комментировать
Гранада
...
Лас-Пальмас
1 2.30 X 3.05 2 3.45
15.04 17:15

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента высказался по поводу субботнего матча с «Гранадой».

«Это ни в коем случае не финал, потому что нам предстоит набрать много очков. Мы выйдем на поле такими, какие мы есть, и если мы всё сделаем правильно, то будем близки к победе. Величие этой команды в том, что она всегда старается побеждать в каждой игре», - приводит слова Пимьенты официальный сайт клуба.

В настоящее время «жёлто-синие» располагаются на втором месте в турнирной таблице Сегунды, «Гранада» находится на третьей позиции. Разница между командами – одно очко.

Матч «Гранада» - «Лас-Пальмас» состоится в субботу, начало в 17:15.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Лас-Пальмас Гарсия Пимьента
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ГРАНАДА ЛАС-ПАЛЬМАС
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