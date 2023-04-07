Коко: «Моя цель - играть за «Лас-Пальмас» в Примере»

Центральный защитник «Лас-Пальмаса» Сауль Коко высказался о своём положении в клубе.

«Тот факт, что тренер уверен во мне, означает, что я могу показывать лучшую версию себя. У меня есть много возможностей для совершенствования, я чувствую себя более уверенно и зрело.

Я очень спокоен здесь, у меня есть контракт до 2025 года. Моя единственная цель - помочь «Лас-Пальмасу» и играть за команду в Примере», - приводит слова Коко официальный сайт клуба.

Свой ближайший матч «Лас-Пальмас» проведёт девятого апреля на домашнем стадионе против «Реал Овьедо», начало матча в 22:00.

В данный момент «жёлто-синие» находятся на втором месте в турнирной таблице Сегунды.