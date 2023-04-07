Пимьента: «Реал Овьедо» - отличная команда, таблица не отражает её истинный уровень»

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Реал Овьедо», победа в котором может вернуть его команду на вершину Сегунды.

«Реал Овьедо» - отличная команда, таблица не отражает её истинный уровень, демонстрируемый в последнее время.

Это опасная команда, которая, помимо того, что очень хорошо играет на контратаках, имеет группу поддержки, которая соединяет линии и делает невозможным создание свободных зон.

Если мы не сосредоточимся, это будет сложная игра. Они приедут мотивированными, потому что находятся внизу таблицы, и это делает их более опасными», - приводит слова Пимьенты официальный сайт «жёлто-синего» клуба.

Игра «Лас-Пальмас» - «Реал Овьедо» состоится послезавтра, девятого апреля. Начало в 22:00.