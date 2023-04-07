Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Испания. Сегунда

Пимьента: «Реал Овьедо» - отличная команда, таблица не отражает её истинный уровень»

07 Апреля 2023 • 22:33 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Овьедо
09.04 22:00

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Реал Овьедо», победа в котором может вернуть его команду на вершину Сегунды.

«Реал Овьедо» - отличная команда, таблица не отражает её истинный уровень, демонстрируемый в последнее время.

Это опасная команда, которая, помимо того, что очень хорошо играет на контратаках, имеет группу поддержки, которая соединяет линии и делает невозможным создание свободных зон.

Если мы не сосредоточимся, это будет сложная игра. Они приедут мотивированными, потому что находятся внизу таблицы, и это делает их более опасными», - приводит слова Пимьенты официальный сайт «жёлто-синего» клуба.

Игра «Лас-Пальмас» - «Реал Овьедо» состоится послезавтра, девятого апреля. Начало в 22:00.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лас-Пальмас Реал Овьедо Гарсия Пимьента
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ ОВЬЕДО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Луго Луго
Тенерифе Тенерифе
0
0
3.50 2.95 2.31
Видео
Окончен
Вильярреал-2 Вильярреал-2
Малага Малага
1
2
1.89 3.40 4.20
Видео
08.04.23 в 17:15
Сарагоса Сарагоса
Гранада Гранада
2.85 2.85 2.80
Видео
08.04.23 в 19:30
УД Ибица УД Ибица
Спортинг Хихон Спортинг Хихон
Видео
08.04.23 в 22:00
Расинг Расинг
Альбасете Альбасете
2.80 2.90 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
22:47 · Испания. Сегунда
Коко: «Моя цель - играть за «Лас-Пальмас» в Примере»
22:33 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Реал Овьедо» - отличная команда, таблица не отражает её истинный уровень»
04 Апреля
17:54 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Надеюсь, неудачная полоса закончилась»
27 Марта
12:35 · Испания. Сегунда
Пимьента – о ничьей со «Спортингом»: «Мы заслужили победу»
16 Марта
17:25 · Испания. Сегунда
​Владельцы «ПСЖ» хотят купить клуб в Испании
11 Марта
02:04 · Испания. Сегунда
Бывший игрок «Барселоны» Каптум: «Малага» - очень сильный соперник»
00:57 · Испания. Сегунда
Пимьента рассказал о том, как противостоять бывшему четвертьфиналисту Лиги чемпионов
00:35 · Германия. Бундеслига
Лидер Сегунды начал сотрудничество с клубом из топ-10 Бундеслиги
07 Марта
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов заплатить 25 млн евро за испанского полузащитника слухи
19:19 · Испания. Сегунда
Пимьента – о матче с «Андоррой»: «Было ощущение, что мы играем дома»
03 Марта
01:26 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Если мы не будем едины и не будем скоординированы, «Андорра» использует свой шанс»
07 Февраля
18:30 · Испания. Сегунда
«Юргорден» обыграл «Лас-Пальмас» в товарищеском матче
19 Января
19:21 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Надеюсь, завтра нас ждёт хороший день на Гран-Канарии»
19:01 · Испания. Сегунда
Бывший полузащитник «Барселоны» перешёл в «Лас-Пальмас» официально
12 Января
14:50 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил об уходе полузащитника официально
Все новости
Рекомендуем