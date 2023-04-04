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Испания. Сегунда

Пимьента: «Надеюсь, неудачная полоса закончилась»

04 Апреля 2023 • 17:54 Комментировать
Альбасете
1:2
Лас-Пальмас
окончен

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента прокомментировал выездную победу своей команды над «Альбасете» (2:1).

«Во втором тайме мы добились успеха у ворот соперника, нам удалось переломить ход встречи. Надеюсь, неудачная полоса закончилась: нам удалось победить на одном из самых сложных полей, «Альбасете» обыграл нас на «Гран-Канарии», что показывает потенциал, который есть у клуба. С завтрашнего дня мы будем думать о «Реал Овьедо», - приводит слова Пимьенты официальный сайт клуба.

Благодаря данной победе «жёлто-синие» сумели сократить отставание от первого места до двух очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Альбасете Сегунда Лас-Пальмас Реал Овьедо Гарсия Пимьента
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