Пимьента – о ничьей со «Спортингом»: «Мы заслужили победу»

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента прокомментировал ничейный исход матча с хихонским «Спортингом» (1:1).

«Настрой команды был очень хорошим. «Спортинг» выходил на поле с той же энергией, что и мы. Они проделали очень большую работу и имели преимущество в виде гола.

Есть важные футболисты, которые были травмированы и не играли с самого начала, нам нужен был свежий воздух, чтобы все были готовы играть. Я не думаю, что судья как-то повлиял на результат.

[Наша] команда была верна себе. Это то, что мы хотим видеть от «Лас-Пальмаса», и я думаю, что мы заслужили победу», - приводит слова Пимьенты официальный сайт клуба.

Серия ничейных результатов вкупе с болезненным поражением в дерби с «Тенерифе» (1:4) откатила «жёлто-синих» с первого места Сегунды на третье.