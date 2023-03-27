Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Испания. Сегунда

Пимьента – о ничьей со «Спортингом»: «Мы заслужили победу»

27 Марта 2023 • 12:35 Комментировать
Лас-Пальмас
1:1
Спортинг Хихон
окончен

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента прокомментировал ничейный исход матча с хихонским «Спортингом» (1:1).

«Настрой команды был очень хорошим. «Спортинг» выходил на поле с той же энергией, что и мы. Они проделали очень большую работу и имели преимущество в виде гола.

Есть важные футболисты, которые были травмированы и не играли с самого начала, нам нужен был свежий воздух, чтобы все были готовы играть. Я не думаю, что судья как-то повлиял на результат.

[Наша] команда была верна себе. Это то, что мы хотим видеть от «Лас-Пальмаса», и я думаю, что мы заслужили победу», - приводит слова Пимьенты официальный сайт клуба.

Серия ничейных результатов вкупе с болезненным поражением в дерби с «Тенерифе» (1:4) откатила «жёлто-синих» с первого места Сегунды на третье.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спортинг Хихон Лас-Пальмас Гарсия Пимьента
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.03.23 в 22:00
Малага Малага
Леганес Леганес
2.80 2.90 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Марта
12:35 · Испания. Сегунда
Пимьента – о ничьей со «Спортингом»: «Мы заслужили победу»
16 Марта
17:25 · Испания. Сегунда
​Владельцы «ПСЖ» хотят купить клуб в Испании
11 Марта
02:04 · Испания. Сегунда
Бывший игрок «Барселоны» Каптум: «Малага» - очень сильный соперник»
00:57 · Испания. Сегунда
Пимьента рассказал о том, как противостоять бывшему четвертьфиналисту Лиги чемпионов
00:35 · Германия. Бундеслига
Лидер Сегунды начал сотрудничество с клубом из топ-10 Бундеслиги
07 Марта
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов заплатить 25 млн евро за испанского полузащитника слухи
19:19 · Испания. Сегунда
Пимьента – о матче с «Андоррой»: «Было ощущение, что мы играем дома»
03 Марта
01:26 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Если мы не будем едины и не будем скоординированы, «Андорра» использует свой шанс»
07 Февраля
18:30 · Испания. Сегунда
«Юргорден» обыграл «Лас-Пальмас» в товарищеском матче
19 Января
19:21 · Испания. Сегунда
Пимьента: «Надеюсь, завтра нас ждёт хороший день на Гран-Канарии»
19:01 · Испания. Сегунда
Бывший полузащитник «Барселоны» перешёл в «Лас-Пальмас» официально
12 Января
14:50 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил об уходе полузащитника официально
07 Января
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» поборется с «Реалом» и «Барселоной» за Молейро
21 Ноября
09:27 · Россия. Премьер-лига
Мусаев считает, что из-за требований по зарплатам проще взять игрока Сегунды, чем россиянина
19 Ноября
16:17 · Испания. Ла Лига
Минасов считает, что Дзюба мог бы заиграть в Ла Лиге
Все новости
Рекомендуем