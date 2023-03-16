​Владельцы «ПСЖ» хотят купить клуб в Испании

Компания Qatar Sports Investment, которая владеет «ПСЖ», хочет купить футбольный клуб в Испании. Как сообщает Todofichajes, речь идёт о «Малаге». В настоящий момент крупнейшим акционером этого клуба является катарский бизнесмен аль-Тани. Он может продать 51% своих акций.

Компания Qatar Sports Investment является владельцем не только «ПСЖ», но и португальской «Браги». Судя по всему, обозримом будущем в этом списке может появиться ещё один клуб.

«Малага» в настоящий момент выступает в Сегунде, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе Испании. Там команда занимает третье место в таблице, если считать с её конца.