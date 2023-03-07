Пимьента – о матче с «Андоррой»: «Было ощущение, что мы играем дома»

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента прокомментировал результат матча очередного тура Сегунды против «Андорры» (0:0).

«Отличие от других матчей, в которых мы играли в большинстве, состоит в том, что сегодня у нас было достаточно моментов, чтобы забить гол. Когда к своим воротам возвращаются девять игроков, всё становится сложнее. Мы пытались, но у нас не получилось.

Сегодня вы могли увидеть ещё один «Лас-Пальмас», игра этому поспособствовала. Мы послали всех нападающих вперёд.

Мы были в Андорре-ла-Велье, почти в трёх тысячах километров от нашего острова, но возникало ощущение, что мы играем дома - столько людей нас поддерживало», - приводит слова Пимьенты официальный сайт клуба.

Данный результат позволил «жёлто-синим» продолжать лидировать в турнирной таблице Сегунды.