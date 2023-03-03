Пимьента: «Если мы не будем едины и не будем скоординированы, «Андорра» использует свой шанс»

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента прокомментировал предстоящий выездной поединок своей команды с «Андоррой».

«У них очень хороший подбор техничных игроков, из-за этого матч будет сложным.

Мне совершенно ясно, что команда будет играть хорошо, будет создавать моменты, но к счастью, мы убедили игроков играть смелее, когда дело доходит до защиты вдали от наших ворот. Нам надо свести к минимуму возможные привозы.

Если мы овладеем мячом, им придётся нелегко, но в противном случае ситуация будет прямо противоположной. Если мы не будем едины и не будем скоординированы, «Андорра» использует свой шанс. Я думаю, что ключевым моментом будет то, кто больше будет владеть мячом», - приводит слова наставника официальный сайт клуба.

В данный момент «жёлто-синие» лидируют в турнирной таблице Сегунды, «Андорра» располагается на 14 месте.

Матч «Андорра» - «Лас-Пальмас» начнётся сегодня в 23:00.