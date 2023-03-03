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Испания. Сегунда

Пимьента: «Если мы не будем едины и не будем скоординированы, «Андорра» использует свой шанс»

03 Марта 2023 • 01:26 Комментировать
ФК Андорра
...
Лас-Пальмас
1 2.80 X 2.95 2 2.80
Через 21 ч. 8 мин.

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента прокомментировал предстоящий выездной поединок своей команды с «Андоррой».

«У них очень хороший подбор техничных игроков, из-за этого матч будет сложным.

Мне совершенно ясно, что команда будет играть хорошо, будет создавать моменты, но к счастью, мы убедили игроков играть смелее, когда дело доходит до защиты вдали от наших ворот. Нам надо свести к минимуму возможные привозы.

Если мы овладеем мячом, им придётся нелегко, но в противном случае ситуация будет прямо противоположной. Если мы не будем едины и не будем скоординированы, «Андорра» использует свой шанс. Я думаю, что ключевым моментом будет то, кто больше будет владеть мячом», - приводит слова наставника официальный сайт клуба.

В данный момент «жёлто-синие» лидируют в турнирной таблице Сегунды, «Андорра» располагается на 14 месте.

Матч «Андорра» - «Лас-Пальмас» начнётся сегодня в 23:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Сегунда Лас-Пальмас Андорра Гарсия Пимьента
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ФК АНДОРРА ЛАС-ПАЛЬМАС
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03.03.23 в 23:00
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2.95 2.85 2.75
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