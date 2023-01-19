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Испания. Сегунда

Пимьента: «Надеюсь, завтра нас ждёт хороший день на Гран-Канарии»

19 Января 2023 • 19:21 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Мирандес
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20.01 23:00

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента прокомментировал предстоящий поединок своей команды с «Мирандесом» в рамках 24 тура Сегунды.

«Надеюсь, завтра нас ждёт хороший день на Гран-Канарии, потому что нам нужны наши люди [на трибунах]. Мы обязаны побеждать дома, наши болельщики заслуживают этого. Мы действительно хотим добыть для них победу», - приводит слова Пимьенты официальный сайт клуба.

«Лас-Пальмас» в данный момент находится на второй строчке Сегунды, сумев за 23 матча заработать 42 очка. Команда отстаёт от лидирующего «Эйбара» на один балл.

«Мирандес» располагается на 11 строчке, имея в своём активе 30 очков.

Матч «Лас-Пальмас» - «Мирандес» состоится завтра, 20 января, в 23:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирандес Лас-Пальмас Гарсия Пимьента
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ЛАС-ПАЛЬМАС МИРАНДЕС
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