Пимьента: «Надеюсь, завтра нас ждёт хороший день на Гран-Канарии»

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента прокомментировал предстоящий поединок своей команды с «Мирандесом» в рамках 24 тура Сегунды.

«Надеюсь, завтра нас ждёт хороший день на Гран-Канарии, потому что нам нужны наши люди [на трибунах]. Мы обязаны побеждать дома, наши болельщики заслуживают этого. Мы действительно хотим добыть для них победу», - приводит слова Пимьенты официальный сайт клуба.

«Лас-Пальмас» в данный момент находится на второй строчке Сегунды, сумев за 23 матча заработать 42 очка. Команда отстаёт от лидирующего «Эйбара» на один балл.

«Мирандес» располагается на 11 строчке, имея в своём активе 30 очков.

Матч «Лас-Пальмас» - «Мирандес» состоится завтра, 20 января, в 23:00.