Камерунский полузащитник Вильфрид Каптум стал игроком одного из лидеров второго по силе дивизиона Испании «Лас-Пальмаса». Об этом сообщается на официальном сайте «жёлто-синих».

27-летний спортсмен с 2008 по 2017 год находился в системе каталонской «Барселоны», являлся игроком первой команды «сине-гранатовых» с 2015 по 2017 год.

В последнее время камерунец выступал за американский «Нью-Инглэнд Революшн».

Каптум будет играть за «Лас-Пальмас» до лета нынешнего года, клуб оставляет за собой право на продление контракта футболиста ещё на два сезона.

В нынешнем розыгрыше Сегунды «Лас-Пальмас» активно борется за прямой выход в Ла Лигу.