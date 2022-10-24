«Лас-Пальмас» - единственный непобеждённый клуб Сегунды

Испанский «Лас-Пальмас» остался единственным непобеждённым клубом второго по значимости турнира страны.

Это произошло после того, как «жёлто-синие» на домашнем обыграли «Картахену» (1:0), а «Бургос», до этого также имевший «ноль» в графе «поражения», на выезде уступил «Луго» (0:2).

На текущий момент «Лас-Пальмас» лидирует в турнирной таблице Сегунды, опережая ближайшего преследователя в лице «Алавеса» на три очка.

Следующий матч команда из Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии проведёт на выезде против «Уэски», которая располагается на 10 позиции. Начало матча – 29 октября в 17:15.