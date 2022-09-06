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Испания. Сегунда

Экс-форвард «Манчестер Сити» Нолито будет играть в Сегунде официально

 
06 Сентября 2022 • 07:48 Комментировать

35-летний испанский нападающий Нолито, находившийся в статусе свободного агента, нашел себе новый клуб. Опытный бомбардир перешел в «Ибицу», выступающую в Сегунде. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года, рапортует клубная пресс-служба.

Последним место работы Нолито была «Сельта». В прошлом сезоне нападающий провел за команду из Виго 32 поединка, отметившись двумя забитыми мячами.

Нолито также известен по выступлениям за «Манчестер Сити» и «Севилью». В составе национальной сборной Испании форвард провел 16 поединков и отметился шестью забитыми мячами.

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Нолито Ибица Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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