35-летний испанский нападающий Нолито, находившийся в статусе свободного агента, нашел себе новый клуб. Опытный бомбардир перешел в «Ибицу», выступающую в Сегунде. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года, рапортует клубная пресс-служба.

Последним место работы Нолито была «Сельта». В прошлом сезоне нападающий провел за команду из Виго 32 поединка, отметившись двумя забитыми мячами.

Нолито также известен по выступлениям за «Манчестер Сити» и «Севилью». В составе национальной сборной Испании форвард провел 16 поединков и отметился шестью забитыми мячами.