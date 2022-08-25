Французский хавбек Жонатан Варан продолжит свою карьеру в испанском чемпионате. Новым местом работы 20-летнего футболиста, являющегося братом защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варан, стал хихонский «Спортинг».

Стороны подписали трудовое соглашение на один год с возможностью пролонгации. К испанскому клубу Жонатан присоединился на правах свободного агента. Предыдущим его клубом был «Ланс».

Добавим, что «Спортинг» в этом сезоне выступает во второй лиге чемпионата Испании. Ближайший поединок команда Варана проведет против «Бургоса» в субботу, 27 августа.