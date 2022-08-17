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Испания. Сегунда

Экс-игрок «Челси» перешёл в испанский клуб официально

 
17 Августа 2022 • 11:15 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Челси» Чарли Мусонда продолжит карьеру в Испании. Новым местом работы 25-летнего бельгийского полузащитника стал «Леванте», выступающий в Сегунде.

Как сообщает пресс-служба клуба, трудовое соглашение с игроком рассчитано до середины 2024 года. Также в договоре прописана опция пролонгации сотрудничества на два сезона.

Мусонда пополнил ряды «Леванте» в статусе свободного агента. Его контракт с «Челси» истек по окончании минувшего сезона.

В прошлой игровой кампании хавбек провел два матча за дублеров «пенсионеров», не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Леванте Чарли Мусонда Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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